Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Kiyarüstemi'nin Tahran'daki evi ABD-İsrail saldırılarında zarar gördü

Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin Tahran'daki evi, ABD-İsrail saldırılarında zarar gördü. Oğul Kiyarüstemi, saldırıyı kınayarak, bu durumun kültüre yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kiyarüstemi'nin oğlu Ahmed Kiyarüstemi, önceki gece ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyindeki Çizer bölgesine düzenlediği saldırıda babasının evinin zarar gördüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"1997 Cannes Film Festivali'nde başyapıtı Kirazın Tadı ile Altın Palmiye ödülünü kazanan ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'yi hatırlıyor musunuz? Amerikan-İsrail saldırganlarının bombalarından evi bile kurtulamadı. Kiyarüstemi'nin evi, ABD'ye yönelik iddia edilen 'yaklaşan tehdidin' bir parçası mıydı?! Gerçek şu ki, bu Amerikan-İsrail keyfi savaşı sadece bir devlete karşı değil, köklü bir kültüre, medeniyete ve kimliğe karşıdır. Ancak İran, bu köklerden güç alarak düşmanlarını dize getirecektir."

Abbas Kiyarüstemi, İran sinemasında 1960'ların sonlarında başlayan ve emperyalizm karşıtı, toplumsal her konuya fazlasıyla duyarlı ve Fars edebiyatından da beslenen filmlerin çekildiği dönem olarak bilinen İran Yeni Dalgası akımının yönetmenleri arasındaydı.

Kiyarüstemi, İran'ın kuzeyinde Köker adında bir köyde yaşananları anlattığından "Köker Üçlemesi" adıyla tanınan "Arkadaşımın Evi Nerede", "Ve Yaşam Sürüyor" ile "Zeytin Ağaçları Altında" adlı yapımlarıyla dikkatleri çekti.

Ünlü yönetmen 1997 yılında "Kirazın Tadı" adlı filmiyle Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanırken, 1999'da ise "Rüzgar Bizi Sürükleyecek" filmiyle Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'ne layık görüldü.

İranlı yönetmen, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından Batı ülkelerine giden pek çok yapımcı ve yönetmenin aksine ülkesini terk etmeyerek İran'da kalmayı tercih etmişti. Abbas Kiyarüstemi, kanser tedavisi için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te 2016'da 76 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı

Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı