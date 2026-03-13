Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ortaylı'nın ölümüne ilişkin olarak, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dahisini yitirdi" ifadelerini kullandı.

Mmeişoğlu paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

İlber Ortaylı kimdir?

1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ortaylı, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmasının ardından Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine yüksek lisansını tamamlayan Ortaylı, 1979'da doçent, 1989'da profesör oldu. Ortaylı, Galatasaray ve Bilkent başta olmak üzere çok sayıda üniversitede ders verdi.

2005 ila 2012 arası Topkapı Sarayı Müzesi'nin Müdürü olarak çalıştı, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na danışmanlık yaptı. Ortaylı, Türk Tarih Kurumu şeref üyeliğinin yanı sıra, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyesiydi.

Tuna isimli bir çocuğu olan Ortaylı, tarih dalında 2001 Aydın Doğan Ödülü'ne layık bulundu. 2006 yılında İtalya'da Lazio bölge yönetiminin başlattığı ve her yıl devam etmesi öngörülen Akdeniz Festivali'nde toplumsal ve kültürel tarih alanındaki "Avrupa ile Akdeniz arasında Lazio" ödülünü kazanan Ortaylı, 2007 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzasıyla Rusya tarafından Rus dilini ve kültürel mirasını yayan, ülkelerin ve halkların birbirlerine yaklaşmasını sağlayan kişilere verilen Puşkin Madalyası'na layık görüldü. Ortaylı, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazandı.

