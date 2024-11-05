Kanserle mücadele eden 'Ankaralı Turgut'tan kötü haber

'Ankaralı Turgut' adıyla tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, dün akşam rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

"MAKİNEYE BAĞLI NEFES ALIYOR"

Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 61 yaşındaki Karataş'ın menajeri Murat Boran, ünlü şarkıcının son durumunu açıkladı.Murat Boran, "Dün akşam ağırlaştı. Ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne getirdik. Yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktorlar, akciğerlerinin iflas ettiğini ve makineye bağlı nefes aldığını söyledi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında hastaneye kaldırılan Turgut Karataş'a 'akciğer kanseri' teşhisi konmuş ve kanser hücrelerinin karaciğerine kadar sıçradığı, sağlık durumunun da kötüye gittiği açıklanmıştı.