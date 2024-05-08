Ünlü şarkıcı Kalben'in evinde uyuşturucu bulundu

(İSTANBUL) - Cihangir'deki evinde bir miktar uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı Kalben'in evinde yapılan arama sırasında çekilmiş görüntü ortaya çıktı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden paylaşılan bilgi notuna göre, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu Cihangir'deki evinde arama yapıldı.

Arama sonucu evde, üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 15 gr gelen skunk maddesi ele geçirildi. Evde bulunan 2 bin avro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el konuldu.

Şarkıcı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini düzenleyen TCK'nın 188'inc maddesine göre işlem yapıldığı belirtildi.