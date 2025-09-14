Haberler

Ünlü Sanatçılar Marmara Park'ta Bir Araya Geldi

Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam, Marmara Park AVM'nin 13. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde ücretsiz halk konseri vererek müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçılar Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam düzenlenen etkinlik kapsamında aynı sahnede bir araya geldi.

Marmara Park AVM'nin 13. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve alışveriş merkezinin üçüncü katındaki açık etkinlik alanında gerçekleştirilen halk konserine müzikseverler ilgi gösterdi.

Ücretsiz düzenlenen konserde sanatçılar, bireysel performanslarının ardından aynı sahnede bir araya geldi.

"Benim için Karadeniz'in ayrı bir yeri var"

Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Şevval Sam, kendisinin aslen Karadenizli olmadığını belirterek, "Onlar gerçek Karadenizli. Ben fahri Karadenizliyim. Niyazi, annemin doğurmadığı en küçük kardeşim. Büyük kardeşim Allah rahmet eylesin Kazım'dır. İkimiz de Kazım'dan yadigar konumdayız. Hepimiz kardeşiz. Benim için Karadeniz'in ayrı bir yeri var." dedi.

Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ı yad eden Sam, "Gidenin arkasından insan en çok kendine ağlıyor. Onlar eksilince insan kendini ruhunda yalnız hissediyor. İkisi de iyi arkadaşımdı. Bu acının tarifi yok." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında sanatçılara çiçek göndermek yerine AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) aracılığıyla deprem bölgesindeki çocukların okul çantası ihtiyaçlarının karşılanması için bağış yapıldı.

Çok sayıda müzikseverin izlediği konserde sanatçılar, sevilen şarkılarını seslendirirken katılımcılar da şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
