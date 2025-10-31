Haberler

Ünlü Rapçi Diddy, Seks Ticareti Suçundan Hapse Girdi

Güncelleme:
ABD'li rapçi Sean Combs, kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diddy, cezasının bir kısmını New Jersey'deki düşük güvenlikli hapishanede geçirecek.

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasını çekmek üzere New Jersey eyaletindeki düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'ne nakledildi.

NBC News kanalının haberine göre, Combs, talebi üzerine 50 aylık hapis cezasının kalan kısmını çekmek için New Jersey'deki düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'ne transfer edildi.

Combs'un, Eylül 2024'te tutuklanmasının ardından New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde geçirdiği süre de dikkate alınarak, 2028 yılında tahliye edilebileceği belirtildi.

Combs'un avukatı Teny Geragos, ekimin başında, müvekkilinin cezasını Fort Dix'de çekmesi için mahkemeye dilekçe sunmuştu.

Dilekçede, "Diddy"nin "madde bağımlılığıyla mücadele etmek, ailesiyle görüşme imkanlarını artırmak ve rehabilitasyon programlarından yararlanmak" amacıyla bu hapishaneye yerleştirilmesi talep edilmişti.

Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu kaydedilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerindeki aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede, Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de belirtilmişti.

Mahkeme, 3 Ekim'deki kararında Combs'u "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşımak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

ABD'de 1910 tarihli "Mann Act" yasası, kadınların veya kızların "eyaletler arası veya dış ticarette" "fuhuş veya sefahat amacıyla veya herhangi başka bir ahlaksız amaçla" taşınmasını suç sayıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
