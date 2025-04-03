Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek İçin Adliyeye Giden Meslektaşları Desteklerini Açıkladı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 2 Nisan boykotuna destek verdikleri için gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun çok sayıda meslektaşı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne desteğe gitti. Aralarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın da bulunduğu oyuncular, adliyede yaptıkları açıklamada "Yanındayız ve takipteyiz. Hem oyuncular sendikası olarak hem oyuncular olarak hepimiz arkadaşımızın arkadasındayız" dedi.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, 2 Nisan boykotuyla ilgili "Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır." paylaşımı ile desteğini açıklamıştı. Üzümoğlu ayrıca oyuncu arkadaşı boykot tutumu nedeniyle TRT'deki dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a da desteğini açıklamış sosyal medya hesabından "Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez" demişti.

Oyuncu arkadaşlarından yoğun destek

Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nan boykot çağrısıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arkadaşlarının getireleceği adliyede gün boyunca bekleyen ve gelişmeleri takip eden oyuncular arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay, Kubilay Aka, Onur Saylak, Kerem Fırtına da vardı. Oyuncular Sendikası yöneticilerinin de destek verdiği Üzümoğlu'nun işlemleri devam ederken, sendikanın sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda oyuncu Üzümoğlu'na destek şu ifadelerle dile getirildi:

"Cem Yiğit Üzümoğlu için bugün burada Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Arkadaşımızın henüz buraya getirilmediğini biliyoruz. Sonuçları bekliyoruz. Yanındayız ve takipteyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Hem oyuncular sendikası olarak hem oyuncular olarak hepimiz arkadaşımızın arkadasındayız"