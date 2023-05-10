Ünlü moda tasarımcısından büyük davet

Diyetisyen Mehtap Yakut, yeni detoks ürününün tanıtımını seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirdi. Nişantaşı'nda Fi Live adlı mekânda bir araya gelen konuklar Dyt. Mehtap Yakut Form Çayı'nın lansmanı sırasında keyifli bir gece geçirdiler.