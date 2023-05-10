Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ünlü moda tasarımcısından büyük davet

Ünlü moda tasarımcısından büyük davet

Güncel Haberler

Diyetisyen Mehtap Yakut, yeni detoks ürününün tanıtımını seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirdi. Nişantaşı'nda Fi Live adlı mekânda bir araya gelen konuklar Dyt. Mehtap Yakut Form Çayı'nın lansmanı sırasında keyifli bir gece geçirdiler.

Ünlü Moda tasarımcısı Recep Demiray'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede şarkıcı Yansı performansıyla konuklardan alkış aldı. Gökçe Kırgız, Wilma Elles, Nagihan Karadere, Nilay Dorsa, Hande Kaptan, Tuba Ünal, Seren Uzun Perihan Demirdelen Ferah Zeydan ve Ece Mumay'ın da katıldığı gecede Diyetisyen Mehtap Yakut,konuklarıyla yakından ilgilendi.

Haberler.com - Güncel

Moda Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title