İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 25 GÖZALTI

İstanbul merkezli 4 ilde 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör , 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ALYA ŞAHİNER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan hakkında yakalama kararı verilen firari şüpheli şarkıcı Alya Şahiner KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

===========================

2- SULTANGAZİ'DE İKİ İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de bitişik halde bulunan iki iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerlerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan iş yerlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yan yana olan tek katlı halı yıkama ve marangoz atölyesi olarak kullanılan iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerlerini de sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.