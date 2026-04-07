Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Serbest Bırakıldı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Ancak Simge Sağın ve İlkay Şencan için yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

(İSTANBUL) - Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan, sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" operasyonunda gözlatına alınan Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 3 kişinin serbest bırakılmasına karar vererek, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

