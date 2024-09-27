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Ünlü Gazeteci Faruk Zabcı Vefat Etti

Ünlü Gazeteci Faruk Zabcı Vefat Etti
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Faruk Zabcı, uluslararası haberciliğe katkılarıyla tanınan önemli bir figürdü. Zabcı, Irak işgali sırasında Bağdat'a düşen ilk bombanın görüntülerini çekmişti. Basın camiası tarafından derin bir üzüntüyle anılmaktadır.

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı ve 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Faruk Zabcı vefat etti. ABD öncülüğündeki güçlerin Irak işgaline başladığı anlarda Bağdat'a düşen ilk bombanın görüntüsünü çeken Zabcı, çok sayıda başarılı, uluslararası habere imza atmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Faruk Zabcı'nın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda "Faruk Zabcı'yı kaybettik. Uzun yıllar başarıyla mesleğimize hizmet veren Zabcı'nın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Faruk Zabcı kimdir?

Faruk Zabcı, 1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Zabcı aynı yıl Milliyet Gazetesi'nde Avrupa'da otostop anılarını yazarak meslek hayatına başladı. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nin Londra Temsilciliği görevini yürüttü. Irak'ın Amerika tarafından işgali sırasında Bağdat'ı düşen "İlk Bomba"yı görüntüledi, ilerleyen aylarda Süleymaniye'de Türk askerine çuval geçirilmesi operasyonuna tanık oldu. Somali'ye giderken Mogadişu'da korsanlar tarafından kaçırıldı. 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Zabcı bir çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası İlişkiler Burhan Felek Kültür Sanat 3-sayfa Güncel Bağdat Medya Irak

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