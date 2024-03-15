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Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ailesiyle bağlantı kurduğunu söyledi

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Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'un ifade işlemi tamamlandı. Cihantimur, Aci ailesi için elinden geleni yapacağını ve oğlunun Türkiye'ye gelip hesap vermesi gerektiğini söyledi.

GAYE ŞEYMA CAN

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı baba Bülent Cihantimur'un ifade işlemi tamamlandı. Cihantimur'un ifadesinde, yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin ailesi ile bağlantı kurduğunu söylediği ve "Olanlar için çok üzgünüm, kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum" dediği öğrenildi. Cihantimur'un Aci ailesi için elinden gelen ne varsa ömrünün sonuna kadar yapacağını, oğlunun da Türkiye'ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü söylediği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Bülent Cihantimur Türkiye Hukuk 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

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