Ünlü Aktör Robert Redford 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında Utah'taki evinde uykusunda hayatını kaybetti. 'All the President's Men' ve 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' gibi unutulmaz filmlerin yıldızı olan Redford, sinema dünyasında önemli bir iz bıraktı.

"All the President's Men" ve "Butch Cassidy and the Sundance Kid" gibi filmleriyle bilinen ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Redford'un basın danışmanı Cindi Berger, CNN'e yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun ABD'nin Utah eyaletindeki evinde ölü bulunduğunu belirtti.

89 yaşındaki Redford'un uykusunda hayatını kaybettiğini ifade eden Berger, kesin ölüm nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

"All the President's Men", "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ve "The Sting" gibi filmlerdeki başrolleriyle adından söz ettiren Oscar ödüllü yönetmen Redford, kariyeri boyunca çok sayıda başarılı yapımda yer aldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
