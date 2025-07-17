Üniversiteliler sosyal sorumluluk projeleriyle 500'den fazla kişinin hayatına dokundu

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, hazırladığı projelerle gencinden yaşlısına, özel gereksinimli bireylerden köy okulunda eğitim gören öğrencilere kadar pek çok kişinin hayatına dokundu.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, 2024-2025 akademik yılında iş etiği ve sosyal sorumluluk ile proje yönetimi dersleri kapsamında öğrencilere ödev verdi.

Bu kapsamda 27 öğrenci, yaklaşık 500'den fazla kişiyi ilgilendiren 32 projeyi hayata geçirdi.

Doç. Dr. Tekin, AA muhabirine, öğrencilerinin toplumla bir araya gelmesi amacıyla sosyal sorumluluk bilinci oluşturabilecek bazı dersleri bulunduğunu söyledi.

Derslerde sosyal sorumluluk proje bilincini geliştirmeye yönelik teorik altyapıyı aktarmaya çalıştıklarını belirten Tekin, "Daha sonra öğrencilerin proje yazma kültürünü geliştirecek çalışmalar yaptık. Sonrasında da projeleri uygulamaya döktük. Ardından sosyal faaliyetleri, toplumsal katkı adı altında gerçekleştirilen etkinliklerin sayısını artırmaya çalıştık." bilgisini paylaştı.

Güz döneminde 13, bahar döneminde ise 19 projenin kabul edildiğini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bu projelerde yer alan hedef kitle bizim için çok önemliydi. Çünkü sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel araştırma projelerinden farklı olarak toplumun dezavantajlı gruplarını temel alan, onları önceliklendiren bazı özelliklere sahip. Arkadaşlarımız, özel gereksinimli birey dediklerimizden başlayarak görme engelliler, huzurevi sakinleri, eğitim öğretim konusunda dezavantajlı köy okulları ya da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak projeleri gerçekleştirdi."

Her kesime yönelik farklı bir etkinlik yapıldı

Tekin, kendilerini çok etkileyen projelerin de bulunduğunu vurgulayarak, "Özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye alındı. Görme engelli bireylerle farkındalık yürüyüşü yapıldı. Bir köy okuluna kütüphane, basket potası yapıldı, sıraları güzelleştirildi. Bir köy okulunda uçurtma şenliği, özel gereksinimli bireylerle piknik yapıldı. Bir okulda sınıfı öğrencilerin istediği şekilde boyadık, eğlence etkinlikleri düzenledik. Yaşlılar ve şehit aileleri ziyaret edildi. Çöp toplama etkinliği, hayvan barınakları yapıldı." sözlerini sarf etti.

Üniversitelerin öğrencilere her konuda bir şeyler katması gerektiğine işaret eden Tekin, "Üniversiteler sadece teorik bilgi veren yerler değildir. Aynı zamanda topluma yararlı faaliyet gerçekleştiren bir kurum olduğu net şekilde gösterilmiş oldu. 32 proje ile Kastamonu ve çevresinde 500'ün üzerinde kişiye ulaşmış oldular. Gelecek dönemlerde bu tarz projelerin sayısı fazlasıyla artacaktır." ifadesini kullandı.

Afganistan'dan gelerek Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören Zinat Hoshmand ise "Dilden Kalbe" isimli projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek, "Dil konusunda biraz eksiklik gördüm ve bu eksikliği çocuklardan başlayarak doldurmak istedim. Gençlik merkezinde çocuklara 3 ay dil eğitimi verdim. 4 yıldır ailemden uzağım. Bir sevgi boşluğu olmuştu. Bu proje sayesinde o boşluğu çocuklarla doldurdum." dedi.

Sedanur Aksu da çocuklarla uçurtma etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Onlarla önce uçurtma yaptık, sonra birlikte kitap okuduk. Çocuklarla çok keyifli vakit geçirdik ve çok mutlu oldum." diye konuştu.