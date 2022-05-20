Üniversiteliler 'Çocuklar okusun' diye şehit polis adına kütüphane kurdu

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, çocukların okuması için bir araya gelip Erzurum'un Horasan ilçesinde, şehit kızı olan okul arkadaşlarının babası adına kütüphane kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinden hareketle yola çıkan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, kendi imkanlarıyla Anadolu'da bir okula kütüphane kurmaya karar verdi.

Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Genç Gönüllüler Kulübü ile Söz Eylem Kulübü ortaklığında çalışma başlatan öğrenciler, okul arkadaşları Büşra Ulusoy'un, kütüphanenin Erzurum'da şehit babası polis memuru Vedat Ulusoy'un ismi verilerek kurulması teklifini kabul etti.

Kitaplıklar ve çalışma masalarını İstanbul Horasanlı Dernekler Federasyonundan, sandalyeleri de Erzurumlu bir iş adamından temin eden öğrenciler, kermes gibi organizasyonlar düzenleyerek temin ettikleri kitaplarla Horasan'daki Mümtaz Turhan Ortaokuluna Şehit Polis Vedat Ulusoy Kütüphanesi kurdu.

İstanbul'dan gelerek açılışı yapan öğrenciler, hem okuldaki çocuklarla sohbet etti hem de kütüphane kurmanın mutluluğunu yaşadı.

Mümtaz Turhan Ortaokulu Müdürü Feridun Baysal, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin güzel bir çalışmaya öncülük etmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

İstanbul'dan eğitime destek için Erzurum'a gelen öğrencileri tebrik eden Baysal, "Onların gayretiyle okulumuza, öğrencilerimize güzel eser kazandırmış olduk. Kütüphanemizde 3 bin kitap, okulumuzda 350 öğrencimiz var. Kütüphane ihtiyaçtı, bunu da gidermiş olduk. Kütüphanemize Horasanlı şehidimiz polis memuru Vedat Ulusoy'un ismini verdik. Bu şekilde de şehidimizin ismini yaşatmış olacağız. Bu da bizi ayrıca memnun etti." dedi.

"Babamın adını bir yere vermek en büyük hayallerimden biriydi"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Ulusoy ise şehit babasının isminin bir kütüphanede yaşamasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Babasının 2002'de İstanbul'da çatışmada şehit düştüğünü anlatan Ulusoy, "Babamın naaşı Erzurum'da, vasiyeti üzerine köyüne defnedildi. Köyü de burada olduğu için arkadaşlarıma teklifte bulundum. Sağ olsunlar kabul ettiler. Kütüphaneye babamın ismini vermiş olduk. Babamın şehit olması benim için gurur verici, babamın adını bir yere vermek en büyük hayallerimden biriydi. Küçük çocuklarımızın gelip her gün bir kitap açıp yeni ufuklara başladığı bir yerde babamın adının olması benim için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerden Nektel Demir de sınav zamanlarında bile üniversitede kermesler düzenleyip bağış ve kitap toplayarak kütüphaneyi bu hale getirdiklerini söyledi.

Kendi çocukluğunda böyle okul, kütüphane ve imkanlar olmadığını vurgulayan Demir, çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini, şimdi hem devletin imkanlarının hem de şartların çok daha iyi olduğunu belirtti.

"Şehidimizin ismini yaşatırken Anadolu'da iyi insanlar yetişsin istedik"

Çok güzel bir iş yaptıklarını ifade eden Demir, "Biz hep şunu düşündük, öğrencilere faydalı olacağız. O öğrenci büyüyecek, o da başkalarına faydalı olacak. Bunu bir iyilik ağı olarak düşünebiliriz. Şehidimizin ismini yaşatırken Anadolu'da iyi insanlar yetişsin istedik. Devletini, vatanını seven insanlar yetişsin istedik." dedi.

Üniversitenin yüksek lisans öğrencilerinden Merve Ayar da her öğrencinin kitap okuyarak kendini geliştirmesini, çocukların kütüphane ortamında hem ders çalışması hem de farklı kitapları görerek güzel bir adımla hayata açılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Okulun 5. sınıf öğrencisi Zehra Durgun ise kütüphanede hem kitap okuyup hem de ders çalıştıklarına değinerek, "Burada öğrenirken şehidimizi de anmış oluyoruz, burada yeteneklerimizi de geliştirebiliyoruz." diye konuştu.