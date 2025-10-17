Haberler

Üniversiteler Trump'ın Federal Fon Teklifini Reddetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pensilvanya ve South California üniversiteleri, Trump yönetiminin kampüs politikalarının değiştirilmesi karşılığında sunduğu federal fon sözleşmesini reddettiklerini açıkladı. Böylece, sözleşmeyi reddeden üniversite sayısı 4'e yükseldi.

ABD'nin Pensilvanya Üniversitesi ve South California (USC) Üniversitesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, kampüs politikalarının değiştirilmesi karşılığında federal fonlara öncelikli erişimi öngören sözleşmesini reddettiklerini açıkladı.

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya ve South California üniversiteleri, Trump yönetiminin ülkedeki 9 üniversiteye çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Bu iki üniversitenin sözleşmeyi reddettiklerini açıklamasıyla Trump yönetiminin çağrısını reddeden üniversitelerin sayısı 4'e çıkmış oldu.

Trump yönetimi sözleşme çağrısını, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Vanderbilt, Dartmouth, Pensilvanya, South California, Texas, Arizona, Brown ve Virginia üniversitelerinin yönetimlerine yapmıştı.

MIT 11 Ekim'de bu sözleşmenin desteklenmeyeceğini açıklarken Brown yönetimi ise dün sözleşmenin reddedildiğini bildirmişti.

ABD'den "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi"

Trump yönetimi 2 Ekim'de, yükseköğretim kurumlarının standartlarını ve performansını artırmayı amaçlayan "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlıklı 10 maddelik geniş kapsamlı bir belge yayımlamıştı.

Sözleşme kapsamında ırk veya cinsiyete dayalı kabul uygulamalarını yasaklama, 5 yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurma, uluslararası lisans öğrenci sayısını sınırlama, standart sınav şartı getirme ve notların şişirilmesini ele alma gibi şartları kabul eden okulların "önemli federal fonlara öncelikli erişim hakkı" elde edeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.