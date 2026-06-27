Zonguldak'ta üniversite öğrencisi özel yurttaki odasında ölü bulundu
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde özel bir yurtta kalan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz (20), odasında ölü bulundu. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine girilen odada genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi özel yurttaki odasında ölü bulundu.
Güney Mahallesi Dere Sokak'ta özel bir yurtta kalan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'den (20) haber alınamaması üzerine arkadaşları odasına girdi.
Demirelöz'ün hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç kızın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Demirelöz'ün arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Öte yandan, Demirelöz'ün ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.