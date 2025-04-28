Üniversite Öğrencisi Esila Ayık'ın Tahliye İtirazı Redd edildi

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ, müvekkilinin tutukluluğuna yaptıları itirazın, "yurt dışına kaçma şüphesi bulunduğu" gerekçesiyle reddedildiğini bildirdi. Uluğ, "Yurt dışına çıkış yasağı da verebilirlerdi, o kadar sağlık raporu sunduk, tahliye edebilirlerdi" dedi.

Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Dayanışma Sahnesi'ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ, Esila Ayık'ın durumuna ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi reddetti

Kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın 23 Nisan 2025'te fenalaşarak cezaevinden hastaneye kaldırıldığını, buna ilişkin tetkikleri ile Belçika'daki doktorunun yazdığı "cezaevinde kalmaya elverişli değil" yazısını dosyasına ekleyerek, tutukluluğa itiraz ederek, tahliye talebinde bulunduklarını aktaran Uluğ, Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddettiğini bildirdi.

Uluğ itirazın, "yurt dışına kaçma şüphesi bulunduğu" gerekçesiyle reddedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adli kontrol verip, yurt dışığı yasağı verip bırakabilirler ama tutukluluğun devamına karar verdiler. O kadar sağlık raporu sunduk, bir ton şey sunduk, tahlil sonuçları sunduk, ona rağmen yine de itirazlarımızı reddetmişler. Belçika'daki doktoru 'Cezaevinde kalmaya elverişli değildir' yazısı yolladı. Onu da sunduk. Hastane kayıtları var, 23 Nisan'da bayılıp fenalaşıp hastaneye kaldırıldı, kalp rahatsızlığı olduğu için, bunun tahlil sonuçları da var elimizde onları da aldık. Onları da sunduk buna rağmen hepsini reddettiler. Ne sebeple reddettiklerini artık anlayamıyorum."