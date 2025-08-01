Üniversite Hastaneleri Birliği Sağlık Bakanı ile Görüştü

Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, ziyaretteki görüşmede üniversite hastanelerinin mevcut durumu, sağlık sistemine katkıları ve çözüm bekleyen yapısal konular hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, üniversite hastanelerinin sağlık hizmeti sunumundaki öncü rolünün yanı sıra tıp eğitimi ve bilimsel araştırmalar açısından taşıdığı stratejik önemin, toplantının ana gündemini oluşturduğu kaydedildi.

Toplantıya, ÜHB Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cahit Güran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Harran Üniversitesi Rektörü ve ÜHB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, ÜHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci katıldı.