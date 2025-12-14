Tokyo Seferi Yapan United Airlines Uçağı Motor Arızası Nedeniyle Washington'a Geri Döndü

WASHINGTON, 14 Aralık (Xinhua) -- United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, cumartesi günü motorlarından birinde yaşanan güç kaybı nedeniyle Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitmek üzere havalanan 803 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşadı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve United Airlines, 275 yolcu ve 15 mürettebatı taşıyan uçağın herhangi bir yaralanma yaşanmadan güvenli şekilde havalimanına geri döndüğünü açıkladı.

Haberlere göre uçaktaki motor arızası sırasında pist yakınındaki bazı çalılar alev aldı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçağın motor kapağının bir parçasının koparak alev aldığını ve bunun havalimanı çevresindeki çalıların tutuşmasına neden olduğunu belirtti.

Duffy, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını ve şu ana kadar herhangi bir yaralanma bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Metropolitan Washington Havalimanları İdaresi Sözcüsü ise çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü duyurdu.

FAA, Boeing 777-200 tipi uçakta yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.