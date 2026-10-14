ÜNİPERSEN, YÖK'e başvurarak 2026 Görevde Yükselme sınav takvimi açıklanmasını istedi

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(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 2026 yılı içinde yapılması planlanan merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin takvimin ve sınav ayrıntılarının açıklanması talebiyle YÖK Başkanlığına resmi başvuruda bulundu. Sendika ayrıca 4/B kapsamındaki geçmiş hizmet sürelerinin dikkate alınması ve ayniyat saymanlarına şube müdürlüğü sınavına başvuru hakkı tanınması için düzenleme istedi.

ÜNİPERSEN, 12 Ekim 2026 tarihli ve GM-263/2026-546 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak, devlet üniversitelerinde görev yapan idari personele yönelik merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının takviminin ivedilikle açıklanmasını talep etti.

Sendika, YÖK Başkanlığının 31 Aralık 2025 tarihli yazısıyla sınavın 2026 yılı içerisinde yapılmasının planlandığının duyurulduğunu, sınav takviminin ise Eylül ayı sonuna kadar açıklanmasının beklendiğini belirtti. Ekim ayına gelinmesine rağmen ayrıntılı duyuru yapılmamasının, sınava hazırlanan personelin çalışma programlarını ve kariyer planlamalarını olumsuz etkilediğini savundu.

KADRO SAYILARI VE BAŞVURU ŞARTLARININ DA AÇIKLANMASI İSTENDİ

ÜNİPERSEN, yalnızca sınav tarihinin değil, sınav açılacak kadro unvanları ve sayıları, başvuru şartları, sınav konu başlıkları ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların da makul bir süre öncesinden kamuoyuna duyurulmasını istedi.

4/B HİZMET SÜRELERİ İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Sendika, daha önce 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına geçirilen personelin geçmiş hizmet sürelerinin görevde yükselme sınavlarına başvuru şartları bakımından dikkate alınmasını talep etti.

ÜNİPERSEN, bu konuda üniversiteler arasında uygulama birliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

AYNİYAT SAYMANLARINA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOLU AÇILSIN TALEBİ

Sendika ayrıca üniversitelerde ayniyat saymanı kadrosunda görev yapan personelin idari tecrübe, görev ve sorumlulukları dikkate alınarak şube müdürlüğü sınavlarına başvurabilmelerine imkan sağlayacak yönetmelik değişikliklerinin değerlendirilmesini istedi.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personelinin kariyer gelişiminin desteklenmesi ve görevde yükselme süreçlerinin liyakat, fırsat eşitliği, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA