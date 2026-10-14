Haberler

ÜNİPERSEN, YÖK'e başvurarak 2026 Görevde Yükselme sınav takvimi açıklanmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÜNİPERSEN, YÖK'e başvurarak 2026 Görevde Yükselme sınav takvimi açıklanmasını istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÜNİPERSEN, 2026'da yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı takviminin açıklanması için YÖK Başkanlığına başvurdu. Sendika ayrıca 4/B hizmet sürelerinin dikkate alınmasını ve ayniyat saymanlarına şube müdürlüğü sınavına başvuru hakkı tanınmasını istedi.

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 2026 yılı içinde yapılması planlanan merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin takvimin ve sınav ayrıntılarının açıklanması talebiyle YÖK Başkanlığına resmi başvuruda bulundu. Sendika ayrıca 4/B kapsamındaki geçmiş hizmet sürelerinin dikkate alınması ve ayniyat saymanlarına şube müdürlüğü sınavına başvuru hakkı tanınması için düzenleme istedi.

ÜNİPERSEN, 12 Ekim 2026 tarihli ve GM-263/2026-546 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak, devlet üniversitelerinde görev yapan idari personele yönelik merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının takviminin ivedilikle açıklanmasını talep etti.

Sendika, YÖK Başkanlığının 31 Aralık 2025 tarihli yazısıyla sınavın 2026 yılı içerisinde yapılmasının planlandığının duyurulduğunu, sınav takviminin ise Eylül ayı sonuna kadar açıklanmasının beklendiğini belirtti. Ekim ayına gelinmesine rağmen ayrıntılı duyuru yapılmamasının, sınava hazırlanan personelin çalışma programlarını ve kariyer planlamalarını olumsuz etkilediğini savundu.

KADRO SAYILARI VE BAŞVURU ŞARTLARININ DA AÇIKLANMASI İSTENDİ

ÜNİPERSEN, yalnızca sınav tarihinin değil, sınav açılacak kadro unvanları ve sayıları, başvuru şartları, sınav konu başlıkları ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların da makul bir süre öncesinden kamuoyuna duyurulmasını istedi.

4/B HİZMET SÜRELERİ İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Sendika, daha önce 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına geçirilen personelin geçmiş hizmet sürelerinin görevde yükselme sınavlarına başvuru şartları bakımından dikkate alınmasını talep etti.

ÜNİPERSEN, bu konuda üniversiteler arasında uygulama birliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

AYNİYAT SAYMANLARINA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOLU AÇILSIN TALEBİ

Sendika ayrıca üniversitelerde ayniyat saymanı kadrosunda görev yapan personelin idari tecrübe, görev ve sorumlulukları dikkate alınarak şube müdürlüğü sınavlarına başvurabilmelerine imkan sağlayacak yönetmelik değişikliklerinin değerlendirilmesini istedi.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personelinin kariyer gelişiminin desteklenmesi ve görevde yükselme süreçlerinin liyakat, fırsat eşitliği, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski televizyon görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızı yıllar önce annesine sevgisini böyle anlatmış
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı

Ne bu hal Yamal? Herkes aynı yorumu yapıyor
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

DEM Parti'yi ayağa kaldıran görüntü! Art arda zehir zemberek tepkiler
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle

Süper Lig devinden Oulai bombası
TFF'den istifa eden Lale Cander'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler

TFF'den istifa eden Lale Cander'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler
Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

Hülya Avşar, Petekkaya’nın sözleri sonrası sessizliğini bozdu: Üzülme
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı

Bir döneme damga vurmuşlardı! 90'ların efsane ikilisi ortaya çıktı
Çin'de, 4 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 3 sanığa idam cezası

Çin acımadı: 4 vatandaşını öldüren çete üyelerine idam

Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti

Hâkim de bunu yaparsa! "Kamera açıp cinsel organını gösterdi"