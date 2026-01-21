Ünipersen: Yükseköğretim Tazminatı İdari Personele de Ödenmelidir

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), " 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılacak bir düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personele de yüzde 50 ila yüzde 80 oranında Yükseköğretim Tazminatı ödenmelidir. Bu bir iyileştirme değil, gecikmiş bir hakkın teslimidir." açıklamasını yaptı.

ÜNİPERSEN, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin özlük haklarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile akademik personele yüzde 100 ile yüzde 115 oranında Yükseköğretim Tazminatı ödenmeye başlandığı hatırlatılarak, aynı kurumlarda görev yapan idari personelin bu düzenlemenin tamamen dışında bırakıldığı vurgulandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile üniversitelerde görev yapan akademik personele yüzde 100 ile yüzde 115 oranında Yükseköğretim Tazminatı ödenmeye başlanmış; aynı kurumlarda, aynı sorumluluk bilinciyle çalışan idari personel bu düzenlemenin tamamen dışında bırakılmıştır. Bu durum ne teknik bir eksikliktir ne de masum bir ayrıntıdır. Bu durum açık bir adaletsizliktir. Maalesef Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personel, yıllardır yok sayılmaktadır.

Üniversiteler yalnızca akademik unvanlardan ibaret değildir. Üniversiteler; yazışmaları yürüten, bütçeyi yöneten, öğrenci işlerini ayakta tutan, sınavları planlayan, sistemleri işleten, binaları, laboratuvarları ve hizmetleri sürdüren idari personelin emeğiyle ayakta durmaktadır. Bu emeği yok sayarak yükseköğretimden söz etmek mümkün değildir.

İdari personelin sorumluluğu vardır, yükü vardır, katkısı vardır; ama karşılığı yoktur. Aynı kurumda çalışanlar arasında bu derece keskin bir mali ayrım yapılması, çalışma barışını bozmakta, kurumsal adaleti ortadan kaldırmakta ve emeğin değerini hiçe saymaktadır. Emeğe göre değil, kadroya göre yapılan bu ayrım kabul edilemez. Bu nedenle; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılacak bir düzenleme ile, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personele de yüzde 50 ila yüzde 80 oranında Yükseköğretim Tazminatı ödenmelidir. Bu bir iyileştirme değil, gecikmiş bir hakkın teslimidir.

2014 yılında çıkarılan düzenlemede idari personelin kapsam dışında bırakılması, yasanın aceleyle hazırlanmasının ve o dönemde idari personeli güçlü biçimde temsil edecek bir sendikanın bulunmamasının sonucudur. Ancak bu gerekçeler bugün geçerli değildir. Çünkü artık üniversite idari personelinin sesi vardır, iradesi vardır, sendikası vardır ve bu haksızlığı kabul etmeyeceği açıktır.

ÜNİPERSEN, idari personelin yıllardır görmezden gelinen emeğini görünür kılmak, gasp edilen mali ve özlük haklarını geri almak ve yükseköğretimde bozulan adalet duygusunu yeniden tesis etmek için kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu mesele yalnızca bir tazminat talebi değil; üniversitelerin omurgasını oluşturan idari personelin kurumsal olarak tanınması ve emeğinin karşılığını alması mücadelesidir.

Bu adaletsizliğin sona erdirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız. İlgili tüm kurum ve karar vericiler nezdinde girişimlerimizi sürdürecek; her platformda bu haksızlığı dile getirmeye, çözüm üretilene kadar ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

Üniversitelerde emek, kadro unvanına göre değil; sorumluluğa, katkıya ve alın terine göre değerlendirilmelidir. ÜNİPERSEN, idari personelin hak ettiği değeri alacağı bir yükseköğretim sistemi kurulana kadar mücadelesini aynı kararlılık ve inançla sürdürecektir."