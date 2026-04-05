UNIFIL: Hizbullah ve İsrail ordusunun mevzilerimizin yakınındaki çatışmasından endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), İsrail ordusu ve Hizbullah'ın, barış gücü mevzilerinin yakınındaki çatışmaları nedeniyle "son derece endişeli" olduğu bildirildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusu ile Hizbullah'ın UNIFIL mevzileri yakınında sürdürdüğü çatışmaların barış gücü askerleri arasında ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hem Hizbullah militanlarının hem de İsrail askerlerinin mevzilerimizin yakınında gerçekleştirdiği ve potansiyel olarak karşı ateş açılmasına yol açabilecek saldırılar konusunda son derece endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Taraflara, Birleşmiş Milletler (BM) personelinin güvenliğini sağlamak ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı göstermekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı açıklamada, silahları bırakma ve ateşkes için ciddi bir şekilde çalışma çağrısı yinelendi.

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'e ait karargahta 3 Nisan'da meydana gelen patlamada, Endonezya uyruklu 3 askerin yaralandığı bildirilmişti. 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda da UNIFIL mensubu Endonezyalı 3 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.