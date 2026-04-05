Haberler

UNIFIL: Hizbullah ve İsrail ordusunun mevzilerimizin yakınındaki çatışmasından endişeliyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmaların barış gücü askerleri arasında ölümlere ve yaralanmalara yol açtığını belirterek taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), İsrail ordusu ve Hizbullah'ın, barış gücü mevzilerinin yakınındaki çatışmaları nedeniyle "son derece endişeli" olduğu bildirildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusu ile Hizbullah'ın UNIFIL mevzileri yakınında sürdürdüğü çatışmaların barış gücü askerleri arasında ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hem Hizbullah militanlarının hem de İsrail askerlerinin mevzilerimizin yakınında gerçekleştirdiği ve potansiyel olarak karşı ateş açılmasına yol açabilecek saldırılar konusunda son derece endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Taraflara, Birleşmiş Milletler (BM) personelinin güvenliğini sağlamak ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı göstermekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı açıklamada, silahları bırakma ve ateşkes için ciddi bir şekilde çalışma çağrısı yinelendi.

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'e ait karargahta 3 Nisan'da meydana gelen patlamada, Endonezya uyruklu 3 askerin yaralandığı bildirilmişti. 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda da UNIFIL mensubu Endonezyalı 3 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz