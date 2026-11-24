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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Ebola Krizi Küresel Olay Yöneticisi Douglas Noble, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını nedeniyle ailelerin büyük bir baskı altında olduğunu bildirerek, bu durumun bedelini en ağır şekilde kadınların ve kız çocuklarının ödediğini belirtti.

Noble, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kısa bir süre önce KDC ziyaretini tamamladığını hatırlatan Noble, mayıstan bu yana Ebola müdahalesi kapsamındaki çalışmalarda önemli bir ilerleme kaydedildiğini, ancak yapılacak daha çok işin olduğunu aktardı.

Noble, salgının aileler ve toplumlar üzerindeki daha geniş kapsamlı etkilerinin giderek daha net bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı.

Her 10 kişiden 7'sinin izolasyon, karantina veya temaslı takibi süreçlerinden geçmiş hanelerde yaşadığına değinen Noble, "İzolasyon, karantina ve temaslı takibi, Ebola'yı durdurmak için kesinlikle hayati öneme sahip. Ancak bulguların bize gösterdiği durum, ailelerin Ebola nedeniyle muazzam bir baskı altında olduğu ve bu durumun bedelini en ağır şekilde kadınların ve kız çocuklarının ödediğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Noble, ziyareti sırasında KDC'deki şiddetin nasıl arttığını, Ebola korkusunun kadınların hareket alanını kısıtladığını ve onları şiddet ve istismara karşı daha savunmasız hale getirdiğini öğrendiğini söyledi.

UNICEF ve ortaklarının, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının ve korunmalarının müdahale çalışmalarının merkezinde yer almasını sağlamak için mücadele edeceklerini söyleyen Noble, "UNICEF ve ortakları, hazirandan bu yana Ituri ve Kuzey Kivu'da toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmış 3 bin 300'den fazla kişiye destek sağladı. Kadınların ve çocukların korunması, bu müdahale sürecinde finansman desteğinin en yetersiz kaldığı alanlardan biri. Şu an itibarıyla yüzde 76'lık bir finansman açığı bulunuyor." dedi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgelerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA