UNICEF: Gazze'de sözde ateşkeste 260'tan fazla çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan "sözde ateşkes" sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

Elder, İsrail'in yoğun saldırıları ve baskısı altında bulunan Gazze'deki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki çocukların sürekli hasta gibi göründüğünü belirten Elder, kıtlığı durdurduklarını ancak yeterli kalitede yiyecek getiremediklerini söyledi.

Elder, "Çocukların yemeleri gereken farklı besin türleri var. Çocuklar günde sadece iki farklı türde yiyecek yiyorlar. Temelde ekmek yiyorlar. Su sistemi tamamen harap durumda. Bu da UNICEF'in öncülük ettiği bir başka alan. Ancak onarım konusunda birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Getirmemiz gereken malzemeler konusunda kısıtlamalarımız var. Yani ateşkesin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen su konusunda hala büyük zorluklar var. Çocuklar yeterli ve doğru besini alamıyor." dedi.

Bu şartlar nedeniyle çocukların sürekli hasta olduğunu kaydeden Elder, insanların hala çadırda yaşadığının altını çizdi.

Elder, "Sözde bir ateşkesin ortasındayız ancak gördüğümüz şey, ateşkesin acımasız ve ölümcül bir yanılsaması. Her gün ortalama bir çocuk ölüyor. Cumartesi günü 2 kız kardeş öldürüldü. Geçen hafta dört pervaneli insansız hava araçları ve bombalar ile daha fazla çocuk vuruldu. Bu sözde ateşkesin başlamasının üzerinden 260'tan fazla kız ve erkek çocuğu öldürüldü." diye konuştu.

Çocukların evlerinde güvende olmadığını vurgulayan Elder, çocukların yaklaşık yarısının okula gidebildiğine dikkati çekti.

Elder, "Gazzeli çocukların hiçbiri hala günde 3 öğün, tüm doğru besinleri içeren yemek yiyemiyor. Gazze'de ateşkes işte böyle görünüyor. Ateşkesin gerçek başarısı, Gazze'yi manşetlerden uzaklaştırmak oldu. Bu, Filistinliler için yıkıcı oldu." ifadelerini kullandı.

Gazze'de büyük yıkım yaşandığının altını çizen Elder, 10 evden 9'unun hasar görmüş veya yıkılmış, aynı şekilde 10 hastane ve okuldan 9'unun hasar görmüş veya yıkılmış durumda olduğunu kaydetti.

"Hala ihtiyaç duyduğumuz şeylerin kolay, basit ve serbest akışına sahip değiliz"

Elder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su, beslenme, travma ve eğitim gibi konulardaki ihtiyaçlarda bir artış olduğu şüphesiz. Ancak hayır, hala ihtiyaç duyduğumuz şeylerin kolay, basit ve serbest akışına sahip değiliz. Hala engeller ve kısıtlamalar var. Bazen yeterli yakıt getirmemize izin veriliyor, sonra makineler için petrol getirmemize izin verilmiyor. Hala jeneratörleri veya tahrip olmuş su sistemlerini onarmak için tüm yedek parçaları getiremiyoruz. İsrail'den ve o büyük bağışçı ülkelerden gelen kısıtlamalar hala devam ediyor. Bütçelerini, cüzdanlarını, kalplerini olması gereken seviyelere açmıyorlar."

UNICEF'in yaklaşık yüzde 80'lik bir fon açığı olduğunu belirten Elder, bürokrasinin tüm katmanları ve kritik malzemelere getirilen bazı kısıtlamaların olduğu bir sistemde Filistinli çocukların ihtiyaçlarını karşılamanın imkansız olduğunun altını çizdi.

Elder, Gazze'de 4 yaşında çocuğun uyurken fare tarafından ısırıldığına ilişkin bilgiler aldıklarını söyleyerek, ebeveynlerin farelerin girmesinden korunmak için çadırlarının dışına kum havuzları kurduğunu vurguladı.

Çocukların yaralı olduğunu ve çeşitli hastalıklar taşıdığını belirten Elder, ebeveynlerin su olmadığı için onları temizleyemediğini anlattı.

"Buradaki tek mağdur yine Gazze'deki kız ve erkek çocuklardır"

Elder, "Hamile kadınlar ve 5 yaşın üzerindeki çocuklar arasında yetersiz beslenmenin acil durum seviyelerine benzediğini görmeye başlıyoruz. Bunun nedeni yine piyasadaki gıdanın insanların karşılayamayacağı kadar pahalı olmasıdır. UNICEF'in ailelere nakit transferi veya örneğin hamile annelere beslenme desteği sağlayacak finansmanı yok. Yani bu genel anlamda bir başarısızlıktır. Bu, İsrail'in kısıtlamalarından ya da bağışçı toplulukların Filistinli çocuklardan gözlerini çevirmesinden kaynaklanan başarısızlıktır. Buradaki tek mağdur yine Gazze'deki kız ve erkek çocuklardır." değerlendirmesinde bulundu.