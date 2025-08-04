UNICEF: Gazze'de Her Gün Bir Sınıf Dolusu Çocuk Ölüyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de son 22 ayda 18 binden fazla çocuğun öldüğünü ve her gün yaklaşık 28 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, çocukların özellikle gıda, su ve tıbbi hizmetlere acil ihtiyacının olduğu ifade edildi.

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 22 ayda 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor." ifadesini kullandı.

UNICEF, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, çocukların bombardıman, açlık ve kıtlık ile temel hizmetlere ulaşım eksikliğinden öldüğüne dikkat çekildi.

"Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor." ifadesi kullanılan açıklamada, her gün yaklaşık 28 çocuğun, 22 ayda ise 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de çocukların acilen gıda, su, ilaç ve korumaya ihtiyaç duyduğu belirtilerek, "Şu an her şeyden çok ateşkese ihtiyaç var. Hemen şimdi!" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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