UNICEF Direktörü'nden Gazze'deki Çocuk Ölümlerine Tepki

UNICEF Direktörü'nden Gazze'deki Çocuk Ölümlerine Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de iki gün içinde 45 çocuğun hayatını kaybetmesine tepki gösterdi ve durumun dünyayı şok etmesi gerektiğini ifade etti. Russell, çatışmanın sona ermesi ve çocukların güvenliği için uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de iki gün içinde 45'ten fazla çocuğun öldürülmesine "akıl almaz bir şey" diyerek tepki gösterdi.

Russell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de devam eden "dehşetin sona ermesi" çağrısı yaptı.

İsrail'in devam eden hava saldırılarına dikkati çeken Russell, " Gazze'de iki gün içinde 45'ten fazla çocuğun hava saldırılarında öldürüldüğünün bildirilmesi akıl almaz bir şey. Bu durum dünyayı şok etmeli ancak büyük ölçüde kayıtsızlıkla karşılanıyor." ifadelerini paylaştı.

UNICEF Direktörü, paylaşımında Gazze'de çocuklar için hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, "Bu dehşet sona ermeli." diye yazdı.

Aynı gün yaptığı diğer bir paylaşımda da Russell, " Gazze'de 1 milyondan fazla çocuk açlık riski altında. Yiyecek, su ve ilaçtan mahrumlar." diyerek, çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Rus heyeti ile yaptığı görüşme sona erdi

Nefesler tutuldu, gözler İstanbul'da! İşte tarihi zirvenin detayları
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi

Resmi açıklama: Acun Ilıcalı o ismi gönderdi
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi

Şampiyonluk maçında dehşet! Arabayla taraftarları ezdi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

Muhteşem geri dönüş! Süper Lig yolunda yarı finalin adı belli oldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı

İsrail'de füze paniği! Sirenler çaldı, hava trafiği durduruldu
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.