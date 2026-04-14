Umut-Sen: Örgütlenme Koordinatörümüz Başaran Aksu İçin Tahliye Kararı Verildi

(ANKARA) - Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'nun tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

Umut-Sen'in resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgütlenme Koordinatörümüz Başaran Aksu için tahliye kararı verildi. Yine haksız şekilde tutsak edilen yoldaşımız Doğukan Akan'a, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e, Limter-İş Sendikası yönetimine, mücadele dostumuz Esra Işık'a ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demeye devam edeceğiz. Hepsini alacağız. Biz haklıyız, biz kazanacağız."

