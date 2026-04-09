Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu Tutuklandı
Umut-Sen, Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'nun 'yanıltıcı bilgi yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklandığını duyurdu. Aksu, tutuklanmasının ardından 'Holdingler ne isterse onu yapıyorlar' dedi.
Umut-Sen, Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'nun tutuklandığını duyurdu. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Örgütlenme Koordinatörümüz Başaran Aksu tutuklandı! Yoldaşımızın sözü sözümüzdür. Bir milim geri adım atmayacağız. Holdinglerin yargısı bizi durduramaz. Yoldaşımızı alacağız!" denildi.
Aksu, tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bu durumda. Holdingler ne isterse onu yapıyorlar. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz" dedi.