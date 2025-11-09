Umre Kafileleri Huzurla Yola Çıktı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 46 kişilik kafile, düzenlenen törenle yolcu edildi. İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti, umre yolcularının sağlıkla gidip huzurla dönmesini diledi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.
Kapalı Fuar Alanı önünde toplanan 46 kişilik kafile için tören düzenlendi.
Programda vatandaşlarla bir süre sohbet eden İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti, "Rabbim niyetlerinizi, ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Sağlıkla gidip huzurla dönmeyi nasip etsin." dedi.
Umre yolcuları, yapılan duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel