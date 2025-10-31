Nereden çıktığını kimse anlamadı! Trafiği birbirine kattı
Ümraniye'de Şile Yolu'nda ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Şile Yolu Üsküdar istikametinde edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde ters istikamette yürüyen koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.
ZOR ANLAR YAŞATTI
Trafik akışını tehlikeye düşüren koyun, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahipsiz koyunun ters yöne doğru araçların arasında ilerlediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel