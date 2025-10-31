Haberler

Nereden çıktığını kimse anlamadı! Trafiği birbirine kattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de Şile Yolu'nda ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

  • Ümraniye Şile Yolu'nda sabah saatlerinde ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun trafik akışını tehlikeye düşürdü.
  • Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
  • Koyun Şile Yolu Üsküdar istikametinde ters istikamette yürürken sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Ümraniye Şile Yolu'nda sabah saatlerinde ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun, sürücülerde şaşkınlık ve tehlike yarattı. Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Şile Yolu Üsküdar istikametinde edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde ters istikamette yürüyen koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

ZOR ANLAR YAŞATTI

Trafik akışını tehlikeye düşüren koyun, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahipsiz koyunun ters yöne doğru araçların arasında ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.