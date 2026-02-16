Haberler

Ümraniye'de "Mahallem Futbol Turnuvası" tamamlandı

Ümraniye'de 'Mahallem Futbol Turnuvası' tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallem Futbol Turnuvası', final maçında Kazım Karabekir Mahallesi'nin kazanmasıyla sona erdi. 375 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallem Futbol Turnuvası", final karşılaşmasıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dördüncüsü düzenlenen turnuvanın maçları 25 mahalleden 375 sporcunun katılımıyla Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde oynandı.

Final karşılaşmasında, Kazım Karabekir Mahallesi ile Çamlık Mahallesi karşı karşıya geldi.

Müsabakayı eski FIFA yardımcı hakemi Aleks Taşçıoğlu yönetirken, eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus karşılaşmayı yorumladı.

Penaltı atışları sonucunda rakibini 9-8 mağlup eden Kazım Karabekir Mahallesi, turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, organizasyonun mahalleler arası kardeşlik ve sosyalleşmeyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini İsmet Yıldırım takdim etti.

Turnuvada, Çamlık Mahallesi ikinci, Adem Yavuz Mahallesi ise üçüncü olurken, organizasyonda en centilmen takım ödülünü ise Yukarı Dudullu Mahallesi kazandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Adana'da otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Ekipler camı kırarak girdi, acı tabloyla karşılaştı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı