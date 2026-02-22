Ümraniye'de Yol Verme Kavgasında Silah Çekti; Gözaltına Alındı

ÜMRANİYE'de motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü belinden silahını çıkartarak motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Yaşanan tartışmayı başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheli polisin yaptığı çalışmalar sonucu Ö.A.(48) gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yapılan incelemeler üzerine silah çektiği tespit edilen Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatlı olduğu belirlenen silah muhafaza altına alınırken, Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından 'Tehdit' suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

