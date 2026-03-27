Haberler

Ümraniye'de trafikte aracından inerek sürücüyü darbeden kişiye para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de bir sürücüyü trafikte durdurup darbeden kişiye 360 bin lira para cezası verildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ümraniye'de trafikte önünü kesip durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbeden kişiye 360 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, 25 Mart'ta Ümraniye O2 Otoyolu mevkisinde bir araç sürücüsünün, önünde ilerleyen başka bir araç sürücüsünü durdurduğu ve aracından inerek darbettiği anlaşıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.K. (46) ekiplerce yakalandı. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, M.K'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

M.K. hakkında "Ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek veya durdurmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

