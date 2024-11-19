Ümraniye'de Tasavvuf Konferansı Düzenlendi

Ümraniye'de, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneğince (UKİD) "Kur'an ve Sünnet Zaviyesinden Tasavvuf" konferansı düzenlendi.

UKİD Sarı Saltuk Kültür Merkezi'nde, tasavvufun Kur'an ve sünnetten kaynaklarının konu edildiği konferansta konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, tasavvufla ilgili insanların kafalarında şüpheler olduğunu söyledi.

Gündüz, "tasavvuf" kelimesinin Arapça asıllı olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'den alındığını dile getirdi.

İslam'ın kendisine tasavvuf ilmini kod edindiğini belirten Gündüz, insanların tasavvufla iç dünyasını ve gönül dünyasını temizlemesi gerektiğini ifade etti.

Allah'ın emirlerini yerine getirirken çok hassas ve titiz olunması gerektiğini vurgulayan Gündüz, yasaklarından kaçınma konusunda da aynı hassasiyeti göstermenin önemine işaret etti.

Gündüz, şunları kaydetti:

"Tasavvuf dediğimiz hadise, kaynağı Kur'an'dan olan, metodunu da Kur'an'dan alan, tamamen yerli ve milli bir ilimdir. Allah bizle beraber ama biz onunla beraber miyiz, değil miyiz? İşte kulun Allah ile beraber olma şuurunu yakalaması, ihsana ermesi için zikir telkin edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de zikrin şekli yok, ruhu var. Tasavvufun esas yapmak istediği şey de Allah unutkanlığını gidermenin usulü zikirledir. Oturarak zikir var, düşünerek çekilen zikir var. Allah bize kendisiyle beraber olma şuurunu yakalamayı, onun gözü önünde bir hayat yaşamayı nasip etsin."

Soru-cevapla son bulan konferansa dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.