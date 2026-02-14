Haberler

İstanbul-Ümraniye'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi çarptığı anlar kamerada

İstanbul-Ümraniye'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi çarptığı anlar kamerada
Ümraniye'de yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa taksi çarptı. Olay anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı ve çocuğun yaralanmadığı öğrenildi.

ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi çarptı. Kazada çocuk yara almazken, olay anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Atakent Mahallesi Mithat Paşa Caddesi ile Reşit Paşa Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taksi, caddeden sağa dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredekiler yardım etti. Kazada çocuğun yara almadığı öğrenilirken, kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
