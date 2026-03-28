Ümraniye'de servis minibüsü alev alev yandı

ÜMRANİYE'de servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10: 45 sıralarında Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki 34 LC 1203 plakalı servis minibüsünde çıktı. İddiaya göre seyir halindeki minibüsün şoförü aracın ön kısmından çıkan dumanları görüp aracı kenara çekti. Yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı