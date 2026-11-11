Ümraniye'de şantiye alanındaki vinç devrilince Şile bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de şantiye alanındaki vinç devrilince Şile bağlantı yolu trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Vinç devrilmesi nedeniyle Şile bağlantı yolu trafiğe kapatıldı ve olay yerine ekipler sevk edildi.
ÜMRANİYE, Elmalıkent Mahallesi Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı