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Ümraniye'de şantiye alanındaki vinç devrilince Şile bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

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Ümraniye'de şantiye alanındaki vinç devrilince Şile bağlantı yolu trafiğe kapatıldı Haber Videosunu İzle
Ümraniye'de şantiye alanındaki vinç devrilince Şile bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Vinç devrilmesi nedeniyle Şile bağlantı yolu trafiğe kapatıldı ve olay yerine ekipler sevk edildi.

ÜMRANİYE, Elmalıkent Mahallesi Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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