Ümraniye'de Polis Şehit Eden Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

ÜMRANİYE'de karakoldan firar ettikten sonra kendisini yakalamaya çalışan polislerden birini şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan sorgulamada şüphelinin olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTI

Poliste yapılan sorgulamada şüphelinin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Şüphelinin poliste daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 uyuşturucu ve ticareti, 8 uyuşturucu madde kullanmak, 2 kasten yaralama, 1 cinsel taciz, 2 yağma, 1 gasp, 2 çocuğa cinsel istismar, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 ruhsatsız silah, 2 mala zarar verme suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

ÇÖP POŞETİ GİYDİLEREK KADIN POLİSLER TARAFINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, 2 kadın polis eşliğinde üzerine çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı. Kadın polisler, meslektaşlarını şehit eden şüpheliyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirdi. Saldırgan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

19 yaşındaki saldırgan Yunus Emre Geçti nöbetçi mahkemede ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.