Ümraniye'de Müdür Yardımcısını bıçakla tehdit eden öğrenci hakkında 'gözlem' kararı

Ümraniye'de 24 Ekim Perşembe günü öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak'taki Yunus Emre Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı. İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşerek 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.'ya hakaret ederek okuldan ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi.

'GÖZLEM' KARARI

İhbar üzerine polisin gözaltına aldığı K.Ş. savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliği K.Ş. hakkında, akıl hastalığı olup olmadığının tespitine yönelik üç hafta süreyle gözlem altına alınması kararı verildi.