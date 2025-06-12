Ümraniye'de Motosiklet Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Motosiklet Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.A, kamyonetle çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü arıyor.

Ümraniye'de kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi Dudullu istikametinde seyreden E.A. yönetimindeki 16 EFA 13 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen 34 UL 0295 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen E.A, kamyonetin altına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 17 yaşındaki E.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından E.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsünü arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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