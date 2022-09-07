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ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATTI

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ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATTIGamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de servis minibüsünün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı.

ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATTI

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de servis minibüsünün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenşehir Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak'ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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