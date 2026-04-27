Ümraniye'de mehteran coşkusu

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından 'Mehteran Dinletisi' programı düzenlendi.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından 'Mehteran Dinletisi' programı düzenlendi. Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "İnsan mehter marşına sırtını döner mi? Üstelik bu durum Gaziantep'te yaşanıyor. Senelerce Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edilmiş, ama sen Antep'e sırtını dönüyorsun. Allah akıl fikir versin. Biz şanslıyız; Ümraniye Belediyemizin mehteri var" dedi.

Alemdağ Caddesi'nde başlayan mehteran yürüyüşü, marşlar eşliğinde ilerleyerek Ümraniye Meydanı'na kadar devam etti. Meydana ulaşan mehteran takımı, burada da marşlarını sürdürdü. Özellikle çocuklar ve ailelerin yoğun katılım sağladığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

'BİZ GELECEĞİMİZE VE TARİHİMİZE SIRTIMIZI DÖNMEYİZ'

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Çarşı'dayız. İnsan mehter marşına sırtını döner mi? Üstelik bu durum Gaziantep'te yaşanıyor. Senelerce Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edilmiş, ama sen Antep'e sırtını dönüyorsun. Allah akıl fikir versin. Biz şanslıyız; Ümraniye Belediyemizin mehteri var. Mehter takımımız her cuma günü Alemdağ Caddesi'nde siz değerli misafirlerimize gösteri yapıyor. Biz geleceğimize ve tarihimize sırtımızı dönmeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
