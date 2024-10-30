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Ümraniye'de genç kadın annesine saldırdığını öne sürdüğü babasını bıçakla öldürdü

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İstanbul Ümraniye'de yaşayan 27 yaşındaki Ayşe A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babası Atalay A. (60)'yı bıçaklayarak öldürdü.

Ümraniye'de 27 yaşındaki Ayşe A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babası Atalay A. (60)'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli "Alkollü eve gelmişti elindeki bıçakla annemin üzerine yürüdü, ben araya girdim. Bıçak yere düşünce aldım. Aramızdaki itiş kakış sırasında olay meydana geldi" dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 19: 30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ayşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de genç kadın annesine saldırdığını öne sürdüğü babasını bıçakla öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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