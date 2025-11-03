Ümraniye'de Kış Boyunca Sıcak Çorba İkramı Başladı

Ümraniye Belediyesi, havaların soğumasıyla, gelenek haline getirdiği hastane ve cami önlerinde sıcak çorba ikramına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış boyunca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde günlük 1500 kişilik çorba ikram ediliyor. Burada her gün akşam saatlerinde dışarıda olan vatandaşlara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına saat 21.00 itibarıyla sıcak çorba dağıtımı yapılıyor.

Cuma günleri ise Ümraniye'deki farklı camilerin önünde, cuma namazı çıkışlarında vatandaşlara 750 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İlçede gelenek haline gelen uygulama ile paylaşma ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.