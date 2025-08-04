Ümraniye'de Kaza Sonrası Yangın Çıktı

Ümraniye'de Kaza Sonrası Yangın Çıktı
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Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü kendini zamanında dışarı attı ve itfaiye yardımıyla yangın söndürüldü.

Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - ÜMRANİYE'de kaza yapan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye geçişindeki Çamlık Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaza yapan otomobil, yol kenarındaki çimlerin üzerine savruldu. Kaza sonrasında otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yangın kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı. Alev alev yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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