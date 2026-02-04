Haberler

Ümraniye'de kaçak silah operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ümraniye'de yapılan kaçak silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 46 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, bir iş yerinde üretim yapıldığını tespit etti.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adresteki aramada 40 ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, 1350 mermi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çalışmaların devamında bir iş yerinde daha kaçak silah ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, buradaki operasyonda ise 5 zanlıyı gözaltına aldı ve 6 tabanca ile silah parçaları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
