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Ümraniye'de İki Otobüste Yangın Çıktı

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Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.

Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Otogara yanaşırken motor bölümü alev aldı

Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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