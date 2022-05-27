Ümraniye'de hurdalıkta yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de hurdalıkta yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ümraniye'de hurdalıkta yangın

ÜMRANİYE'DE hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

ÜMRANİYE'DE hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü.Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine  Hurdalıktan yükselen alevler ve yoğun duman yan nedeniyle yan tarafındaki binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Ancak 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 kişi içeriye dolan duman nedeniyle mahsur kaldı. Balkona çıkıp ağızlarını bezle kapatarak dumandan etkilenmemeye çalıştı .Yangın itfaiyenin yarım saat çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kazım Karabekir, Ordu Caddesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title