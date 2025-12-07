Ümraniye'de hırsızlık için girdiği evin sahibinin takılarını gasbeden zanlı ve azmettirici yakalandı

Ümraniye'de, hırsızlık amacıyla girdiği evde yaşayan kadının ziynet eşyasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kasklı şüpheli ile azmettirici olduğu belirlenen mağdurun yakını tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Kasım'da, Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak'taki evde bazı takıları gasbedilen ve odaya kilitlenen S.F. isimli kadının pencereden atlamasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, hastanedeki tedavisinin ardından bilgisine başvurdukları kadının olay günü evine girdiği sırada banyodan çıkan kasklı şüphelinin önce S.F.'nin kolundaki 5 altın bilezik ile yüzüğünü gasbettiği, daha sonra da kadını yatak odasına kilitleyip kaçtığını belirledi.

Yatak odasına kilitlenmesinin ardından korkan S.F.'nin pencereden aşağıya atlayıp yaralandığı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı anlaşıldı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme sonucunda takip ettikleri şüphelinin bir süre sonra üstünü değiştirdiğini belirledi.

Polis, kimlik ve adresini tespit ettikleri şüpheli ile daha sonra da altınları teslim ettiği kişiyi yakaladı.

Altınları teslim alan kişinin de mağdur S.F.'nin yakını olduğu, olayı gerçekleştiren şüpheliyle komisyon karşılığında anlaştıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 30 Kasım'da adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kasklı şüphelinin binaya girdikten sonra buradan ayrılması ve üstünü değiştirdikten sonra kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

